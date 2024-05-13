غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر لمدة شهر.. ما السبب؟

كتب-محمد فتحي:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور نتيجة غلق شارع ذاكر حسين في المتجه لميدان إنبي بالوصلة من شارع عبد الله العربي وصولًا لشارع محمد أحمد سليم.

ووفقا للإدارة العامة لمرور القاهرة، فإن ذلك يأتي استكمالًا للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مما يستلزم استكمال تنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين فى المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولًا لشارع محمد أحمد سليم.

وبحسب الإدارة فإن هذا الأمر يستوجب إجراء بعض التحويلات المرورية بالنسبة للاتجاه القادم من محور عبد الله العربي ويرغب في الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

- يمينًا اتجاه شارع المستشار حافظ فاستكمال والاستكمال فيسارًا تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي.

- يمينًا اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال فيسارًا اتجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبي.

وفقا للإدارة، فإن ذلك يستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبري جيهان السادات للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربي، وإجراء التحويلات المرورية للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربي يسلك يمينًا شارع بني أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبد الله العربي.

ومن المقرر أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداءً من الساعة 12.05 صباح الأربعاء 8-5-2024 ولمدة 30 يومًا على أن يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال يوم 8-6-2024.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عمارة، مدير المرور، أنها تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.