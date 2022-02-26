"مصراوي": تصريح "نساء أوكرانيا" مفبرك.. والشوباشي: لا أعرف من يقف وراءه

(مصراوي):

انتشرت في الساعات الأخيرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لمنشور مفبرك منسوب لموقع "مصراوي"، يحمل تصريحًا صحفيًا للكاتبة وعضو مجلس الشيوخ، فريدة الشوباشي، بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحمل المنشور المفبرك تصريحًا غير حقيقي من الشوباشي أن: "نساء أوكرانيا أقل جمالًا من المصريات"، وهو ما ينفيه موقع "مصراوي" جملة وتفصيلًا.

ويؤكد موقع "مصراوي" أن ذلك المنشور المتداول مفبرك، ولا يمت للموقع بأي صلة، كما يؤكد أنه يحترم قراءه ومتابعيه، ولا يمكن أن يتعامل مع مثل تلك المواد الإخبارية التي تبحث فقط عن "الترافيك" دون مراعاة للظرف الإنساني الناتج عن المعركة الدائرة في الأراضي الأوكرانية.

من ناحيتها قالت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها مستاءة بشدة من ذلك المنشور المفبرك المنتشر عبر "فيسبوك"، كما أكدت أنها تكن كل الاحترام لموقع مصراوي، ولا تعرف من يقف وراء ذلك المنشور المفبرك غير الحقيقي.