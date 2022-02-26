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مياه الشرب بالجيزة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة ضمن مبادرة حياة كريمة

09:29 م السبت 26 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة عقدت إجتماعاً تنسيقياً، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، لتناول بحث آليات سبل تنفيذ ندوات توعية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعزيز دور الرائدات الريفيات في توصيل رسائل التوعية بأهمية المحافظة على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة ترشيد استهلاك المياه وإتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتفعيل الدور المجتمعى لشركاتها التابعة، وإيماناً بأهمية الدور الإيجابي الذي تمثله المرأة المصرية، بإعتبارها نصف المجتمع، في نشر الثقافة التوعوية بالمحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

مبادرة حياة كريمة ياه الشرب لمجلس القومي للمرأة نصور بدوي

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