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سقط من توكتوك فدهسته سيارة.. وفاة طفل في حادث سير بقنا

01:19 م السبت 26 فبراير 2022
سقط من توكتوك فدهسته سيارة.. وفاة طفل في حادث سير بقنا

جثة صورة ارشيفية

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قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، عندما دهسته سيارة نقل تصادف مرورها بعد أن سقط من توكتوك، في مركز فرشوط بقنا.

وتبين أن سائق السيارة النقل فر هاربا من موقع الحادث.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع دياب عشري فراج، 7 أعوام، سقط من توكتوك ودهسه "قلاّب" وفر هاربا، بقرية نجع العرق التابعة للوحدة المحلية لقرية العسيرات بفرشوط.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفاة طفل توكتوك حادث دهس قنا

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