بعد أزمة روسيا وأوكرانيا.. إجراء جديد من التموين بشأن استيراد القمح

كتب- محمد سامي:



أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت 26 فبراير الجاري، عن طرح مناقصة دولية، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين.

وأشارت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان، اليوم السبت، إلى أن عملية الشحن من المقرر أن تكون في الفترة من 13 إلى 26 أبريل القادم، كما تعقد جلسة الفض بعد غدٍ الاثنين، ويليها جلسة البت والسداد.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال تصريحات سابقة على أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يتجاوز 4 أشهر، وموسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف شهر أبريل القادم.

وتسود حالة من الارتباك على صعيد عالمي بسبب محصول القمح خاصة بعد بدء روسيا عمليات عسكرية وهجوما موسعا ضد أوكرانيا.



وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021، حيث سجلت قيمة واردات مصر منها 1,2 مليار دولار وبكمية بلغت 4,2 مليون طن بنسبة 69,4 % من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.

وقال الجهاز أمس الجمعة، إن أوكرانيا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%، ثم رومانيا بقيمة 407,7 مليون دولار، وبكمية 387,2 ألف طن بنسبة 6,2%.

وأوضح الجهاز، أن روسيا وأوكرانيا وردت لمصر 80 % من احتياجاتها من القمح خلال الـ 11 شهر الأولى عام 2021

وبلغت قيمة واردات مصر من القمح سجلت 2,4 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 2,9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 16,2 %.

وبلغت كمية واردات مصر من القمح 6,1 مليون طن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 11,8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 48,4 %.