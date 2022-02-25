ننشر موعد ومكان صلاة الجنازة على الكاتب محمود الكردوسي

(مصراوي):

توفى مساء اليوم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على "الكردوسي"، غدًا السبت، بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بينما يوارى الثرى بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.

وكان الكردوسي تعرض لعدة أزمات صحية من قبل؛ وتولى الكردوسي منصب مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، ثم مدير تحرير جريدة الوطن، كما كتب العديد من المقالات الصحفية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الشيوخ.