السيسي يستعرض فلسفة إنشاء المحاور: "تفرج على المواطنين وتوفر الوقود" (فيديو)

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(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

وطلب الرئيس من العاملين والمسئولين في مواقع العمل دراسة الموقف إذا كانت المنطقة تحتاج إلى مزيد من المشاريع للتيسير على سكان القاهرة الكبرى، الانتقال من شرق القاهرة وغربها، سواء بزيادة حارات الطرق أو إنشاء محاور وطرق جديدة.

وقال السيسي: "لا نقول للناس أننا ربطنا شرق القاهرة بغربها فقط، وإنما قمنا بعمل تعدد مشاريع ومحاور النقل بإنشاء عدة محاور متوازية ينتهي العمل فيها خلال شهر رمضان المقبل على الأكثر، مثل محور حسب الله الكفراوي والسويس والمشير طنطاوي وفريال أشرف وعمر سليمان وغيرها، للتيسير على الجمهور لتوزيع حجم وكثافة حجم السيارات التي لم تكن تتحملها الطرق لتخدم أقرب نقطة يقطنها المواطنون، كما أننا نعمل في الغرب بنفس الطريقة لإنشاء شبكة طرق أخرى".

وأضاف السيسي: "هذه المحاور والطرق تفرج على المواطنين وتوفر الوقود ويريحهم في الانتقابل بين مختلف المناطق".