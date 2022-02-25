وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

كتب- مينا غالي:

توفي مساء اليوم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

وكان الكردوسي تعرض لعدة أزمات صحية من قبل. وتولى الكردوسي منصب مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، ثم مدير تحرير جريدة الوطن، كما كتب العديد من المقالات الصحفية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الشيوخ.

ولم يتحدد بعد موعد ومكان جنازته وعزاءه.