رئيس العليا لانتخابات "المهندسين" يتفقد لجان البحر الأعظم

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات، والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، سير العملية الانتخابية لنقابة المهندسين التى تجرى الآن بلجان البحر الاعظم بالجيزه.

وأوضح أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت.

وأشار محمود أنه تم توفير كافة الخدمات لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، مشددًا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطي في أحسن وأبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري للمهندسين.

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