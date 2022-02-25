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الصحة محذرة المواطنين: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها كورونا حتى يتم إثبات العكس - فيديو

04:29 م الجمعة 25 فبراير 2022
الصحة محذرة المواطنين: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها كورونا حتى يتم إثبات العكس - فيديو

وزارة الصحة

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كتب – أسامة علي:

قال الدكتور عاصم العيسوي، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الفيوم، إنه يجب التعامل مع أي نزلة برد، على أنها إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حتى تثبت التحاليل عكس ذلك.

وأضاف العيسوي، في مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، الجمعة، أن كل حالات البرد الحالية أعراضها متشابهة مع فيروس كورونا، متابعا:"مفيش حاجه اسمها نزلة برد، فهي كورونا حتى إثبات عكس ذلك".

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