لزيادة الوعي المجتمعي.. مرصد الأزهر يطلق مبادرة فكر - فيديو

كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إطلاق مبادرة "فكّر"، لزيادة الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي تنشر على منصاتها الإلكترونية المختلفة.

وتتضمن المبادرة عقد محاضرات وورش عمل وندوات إلى جانب تنفيذ مقاطع مصورة ورسائل قصيرة.

وأوضح مرصد الأزهر في بيان له، الجمعة، أنه سيتم إصدار مرئي جديد يتناول رحلة الإسراء والمعراج، بأسلوب مبسط يستطيع الجمهور بكافة فئاته استيعابه، وهو الهدف الذي عمل المرصد على تحقيقه منذ تأسيسه.