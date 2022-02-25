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لزيادة الوعي المجتمعي.. مرصد الأزهر يطلق مبادرة فكر - فيديو

04:39 م الجمعة 25 فبراير 2022
لزيادة الوعي المجتمعي.. مرصد الأزهر يطلق مبادرة فكر - فيديو

مرصد الأزهر

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كتب - محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إطلاق مبادرة "فكّر"، لزيادة الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والرد على ادعاءات التنظيمات الإرهابية التي تنشر على منصاتها الإلكترونية المختلفة.

وتتضمن المبادرة عقد محاضرات وورش عمل وندوات إلى جانب تنفيذ مقاطع مصورة ورسائل قصيرة.

وأوضح مرصد الأزهر في بيان له، الجمعة، أنه سيتم إصدار مرئي جديد يتناول رحلة الإسراء والمعراج، بأسلوب مبسط يستطيع الجمهور بكافة فئاته استيعابه، وهو الهدف الذي عمل المرصد على تحقيقه منذ تأسيسه.

مرصد الأزهر مبادرة فكر التنظيمات الإرهابية

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