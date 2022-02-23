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السيسي عن زيادة الأسعار: "نحاول تقليل التكلفة لكنها ما زالت عبئا على الناس"

06:20 م الأربعاء 23 فبراير 2022
السيسي عن زيادة الأسعار: "نحاول تقليل التكلفة لكنها ما زالت عبئا على الناس"

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية

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كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الكلية الحربية فجر اليوم ، ولقائه الطلاب:"عايز اطمنكم على مصر، احنا بخير وكل يوم بنحقق الأفضل".

وأضاف:"صحيح احنا بنعاني والظروف صعبة، ولكن اوعوا تفتكروا ان احنا بعاد عن أحوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها"، موضحا:"احنا 100 مليون دلوقتي علشان تحقق كل مطالبهم واحتياجاتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا صعبة، وحرصنا ان احنا نكون متوازيين ما بين الإجراءات الاحترازية والحفاظ على صحة الناس والتطعيم".

وتابع: "الأحداث اللي بتحصل في العالم لها تأثير كبير، لأننا مش بمعزل عما يحدث ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم"

وقال"يمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده أمر هيكون له تأثير علينا، بنحاول ما أمكن ان احنا نقلل أو نحافظ على حجم معين من التكلفة، لكن أنا مقدر انها ما زالت عبء وحمل على الناس".

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