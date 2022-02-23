السيسي: "الرقعة الزراعية زادت ٢٥٠ ألف فدان هذا العام لزراعة القمح"

مصراوي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه طلبة الكلية الحربية، فجر اليوم الأربعاء، إن الرقعة الزراعية زادت هذا العام بنحو 250 ألف فدان وتمت زراعتها بمحصول القمح.

وأضاف السيسي:"العام القادم المستهدف زيادة الرقعة الزراعية إلى مليون فدان، والذي يليه مستهدف من 1.5 إلى 2 مليون فدان"، موضحا أن الهدف هو تقليل الاعتماد على استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا أن مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.