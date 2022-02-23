الجيزة: إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز أبو النمرس- صور وفيديو

المشرف على "آثار النوبة" يتابع آخر مستجدات تطوير "عمدا" و"السبوع"

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها.

وبحسب بيان اليوم ؤ جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن.

وفي هذا الإطار، أزال مركز ومدينة أبو النمرس، ٦ حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية شملت مناطق أبو حمد والحرانية بشبرامنت وزاوية أبو مسلم، وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وجار استكمال مواجهه كافة التعديات.