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تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن الوطن.. السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة - فيديو

05:56 م الأربعاء 23 فبراير 2022
تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن الوطن.. السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة - فيديو

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية

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كتب- مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على موقع "يوتيوب" فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الأربعاء، لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

ووجه الرئيس، طلاب الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجًا وقدوةً لغيرهم من الشباب.

ووجه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم.​

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريًا وبدنيًا مشاركًا الطلبة في الأنشطة الصباحية، وفي إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري موضحًا أن مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القوات المسلحة

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