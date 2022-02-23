انخفاض محلوظ وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار بكافة أنحاء الجمهورية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بدء موجة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويوجد منخفض جوي ممتد في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن هذه الحالة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وقد تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت منار، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5-6 درجات، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية والأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية، خصوصا غداً الخميس وبوم الجمعة،

وأوضحت أن أكثر المحافظات المعرضة لهذه الظاهرة وسقوط أمطار تتمثل في المحافظات الساحلية بسبب تأثرها أكثر بالمنخفض الجوي، وشمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وتابعت: مع دخول ساعات الليل، يبدأ المنخفض الجوي في الاتجاه ناحية الشرق لنشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح مصاحب للرمال والأتربة حتى يوم الجمعة المقبل، على أن نبدأ في التحسن النسبي اعتبارا من يوم السبت المقبل.

ونصحت المواطنين قائلة:"مش عاوزين ننخدع بالطقس الدافئ أو حالات الاستقرار في الأحوال الجوية لأننا ما زلنا نعيش فترة تقلبات جوية بين حالات الاستقرار وعدم الاستقرار بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، حتى انتهاء فصل الشتاء، فعلينا الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترتي الليل والنهار، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.