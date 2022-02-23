حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرًا وتفاصيل موجة الطقس السيئ

كتب – أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الاربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها زيارة الرئيس السيسي إلى الكلية الحربية، تعديلات جديدة لمزاولة مهنة الصيادلة، وموافقة الحكومة على قانون جديد لتنظيم الحج.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول تعليق من الصيادلة على تعديلات مزاولة المهنة: لمحاربة الدخلاء

رحب الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، بالتعديلات التي وافقت عليها الحكومة اليوم، بقانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتي تضمنت تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

لمزيد من التفاصيل: أول تعليق من الصيادلة على تعديلات مزاولة المهنة: لمحاربة الدخلاء

مؤشرات مُبشرة.. الحكومة تعلن تقرير الحالة الوبائية لكورونا في مصر

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول الحالة الوبائية محلياً وعالمياً.

لمزيد من التفاصيل: مؤشرات مُبشرة.. الحكومة تعلن تقرير الحالة الوبائية لكورونا في مصر

الحكومة توافق على قانون جديد لتنظيم الحج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، ونص مشروع القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تُدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توافق على قانون جديد لتنظيم الحج

15 صورة ترصد تفقد الرئيس السيسي للكلية الحربية فجرا

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صور جولة لرئيس عبدالفتاح السيسي، التفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

لمزيد من التفاصيل: 15 صورة ترصد تفقد الرئيس السيسي للكلية الحربية فجرا

تعديلات الإيجار القديم.. هل تطبق على عقود الـ 59 سنة؟

انتفاضة كبيرة يشهدها ملف الإيجار القديم في مصر في الوقت الحالي، بسبب وجود مشروع قانون وافق عليه البرلمان اليوم نهائيًا بشأن الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية وكذلك عمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة القادمة يتعلق بجميع أنواع شقق الإيجار القديم.

لمزيد من التفاصيل: تعديلات الإيجار القديم.. هل تطبق على عقود الـ 59 سنة؟

ارتفاع الحرارة ثم تبدأ الموجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر خلال الساعات المقبلة، برياح جنوبية غربية تعمل على رفع درجة الحرارة لنعيش أجواء دافئة على معظم الأنحاء ونشاط الرياح المثيره للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

لمزيد من التفاصيل: ارتفاع الحرارة ثم تبدأ الموجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

التعليم: تدريس علوم الفضاء لطلاب المدارس

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية في مجال الأنشطة العلمية، والتوعية الثقافية في مجال تكنولوجيا الفضاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على التعاون المشترك في مجال الأنشطة العلمية، والتوعية الثقافية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

لمزيد من التفاصيل: التعليم: تدريس علوم الفضاء لطلاب المدارس