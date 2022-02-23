المشرف على "آثار النوبة" يتابع آخر مستجدات تطوير "عمدا" و"السبوع" بأسوان

04:46 م الأربعاء 23 فبراير 2022
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(مصراوي):

تفقد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمشرف على صندوق آثار النوبة، اليوم الأربعاء، منطقتَي عمدا والسبوع بأسوان؛ للوقوف على الموقف التنفيذي ومتابعة مستجدات أعمال مشروع تطوير منطقتَي المعابد الأثرية بعمدا والسبوع وخدمات الزائرين بهما.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف ورفع كفاءة خدمات الزائرين.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير المرسى النيلي أمام المعبدين والأماكن المخصصة لاستراحة الزائرين المصريين والسائحين من مقاعد ومظلات ولوحات إرشادية وتفسيرية ووسائل إتاحة الموقعين للسياحة الميسرة، بالإضافة إلى أعمال تطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية بالمعبدين والتي تعمل بالطاقة الشمسية؛ حفاظًا على الآثار من التغيرات البيئية والمناخية وبناء استراحات جديدة للعاملين.

وعقد غنيم اجتماعًا موسعًا مع كل العاملين بالمنطقة؛ حيث استمع إلى آرائهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.

ورافق غنيم خلال الجولة خالد فرج مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالصندوق، وطارق سعد مدير العلاقات العامة بمكتب النوبة بأسوان.

أسوان آثار النوبة أحمد غنيم تطوير عمدا المعابد الأثرية

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