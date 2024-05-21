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"الصحة": 11 حالة وفاة و10 إصابات في حادث معدية أبو غالب

10:23 م الثلاثاء 21 مايو 2024
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    معدية أبو غالب
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    ضحايا معدية أبو غالب
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    معدية أبو غالب
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    موقع حادث معدية أبوغالب
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (5)
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (6)
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    محافظ الجيزة بموقع حادث معدية معدية أبو غالب (3)
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    معدية أبوغالب
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    معدية أبوغالب (9)
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    معدية أبوغالب (4)
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    معدية أبوغالب (11)
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    معدية أبوغالب (6)
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    معدية أبو غالب (12)

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كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب، أسفر عن سقوط 11 حالة وفاة، و10 مصابين.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في "المساء مع قصواء"، والذي تقدمه الإعلامية "قصواء الخلالي"، المذاع على قضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أنه تم نقل 4 مصابين للمستشفيات، وخرجوا منها، ويوجد 6 حالات تم إسعافهم في مكان الحادث ولم يحتاجوا للنقل إلى المستشفى.

وأوضح أن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية حتى هذه اللحظة ولم تتوقف.

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معدية أبو غالب معدية أبوغالب حادث المعدية غرق ميكروباص
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