"معاكسة".. شاهد عيان يكشف مفاجأة في واقعة غرق ميكروباص معدية أبو غالب

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس عماد حمدي، أحد شهود العيان بحادث معدية أبو غالب، عن تفاصيل جديدة بالواقعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن "الحادث وقع بمجرد نزول سائق الميكروباص المعدية... والسائق نزل من الميكروباص بسبب تواجد مجموعة من الشباب قاموا بمعاكسة الفتيات اللاتي يقلهم، ما جعل سائق الميكروباص يغضب ونشبت مشاجرة مع هؤلاء الشباب".

وأوضح أن السائق نزل من السيارة دون "شد الفرامل" ما أدى الى تحرك الميكروباص وسقوطه من المعدية في نهر النيل وكان بداخله 16 فتاة، والباقيات خرجن للانتظار خارجه أعلى المعدية لحين الوصول للشاطئ الثاني، مبينا أنه تم انتشال عدد من الضحايا ونقلهم للمستشفى ومازال هناك عدد من الجثث مجهولة.

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