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BBC

أول تعليق للشاب الفلسطيني صاحب فيديو "يا أهل مصر".. ماذا قال؟

09:22 م الثلاثاء 21 مايو 2024

غزة

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كتبت -داليا الظنيني:
قال سيف الدين، الشاب الفلسطيني صاحب فيديو "يا أهل مصر هنرجع على بلدنا"، أنه يبلغ 23 عاما وجاء مع أسرته من غزة منذ فترة قليلة، وتوجه إلى بورسعيد أولا ثم إلى رأس البر.

وأضاف سيف الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن كل الأماكن في مصر آمنة، قائلا: "كل حاجة في مصر حلوة.. ومش محتاج أي حاجة"، معربا عن سعادته بكرم المصريين مع الفلسطينيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الفلسطيني سيف الدين وهو يتحدث عن كرم المصريين مع الفلسطينيين وما يقدموه لهم من دعم، فضلا عن ترحيب المصريين به أثناء تواجده في محافظة دمياط لمعرفة المواطنين أنه من غزة حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع.

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سيف الدين شاب فلسطيني غزة
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