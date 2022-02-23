استعدادًا لـ"cob27".. مقترح برلماني بعقد جلسة استماع لوزيرَي الخارجية والبيئة

05:03 م الأربعاء 23 فبراير 2022
استعدادًا لـ"cob27".. مقترح برلماني بعقد جلسة استماع لوزيرَي الخارجية والبيئة

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب أحمد أبو حتة، عضو مجلس النواب، عقد جلسة عامة للاستماع إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لعرض الاستعدادات الكاملة لعقد مؤتمر التغير المناخي العالمي في مصر.

وأشار النائب، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في الحصول على رئاسة مؤتمر تغير المناخ العالمي، قائلًا: وتوج ذلك الجهد بإعلان استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ النسخة ٢٧، المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المؤتمر يؤكد ريادة مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح "حتة"، أن هذا فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي؛ تسعى من خلاله لتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكد النائب أن مجلس النواب ليس ببعيد عن المشاركة الفعالة لمساندة الحكومة لوضع استراتيجيتها؛ حتى ينجح المؤتمر، قائلًا: لذا يجب الاستماع إلى الوزراء؛ حتى يقف المجلس على استعداد مصر لعقد ذلك المؤتمر العالمي وأن يناقش الموضوع في اللجان النوعية؛ حتى يخرج المجلس بتوصيات تقدم للحكومة باعتباره عملاً وطنيًّا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استضافة مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، له دلالة كبرى ويعكس مكانة مصر ودورها عالميًّا.

وقال حتة: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي في الطاقة النظيفة، وتستعرض مصر أبرز المشروعات القومية؛ خصوصًا البيئة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية؛ حيث توجد شبكات هي الأكبر عالميًّا مثل محطة أسوان للطاقة الشمسية، وهي من كبرى محطات العالم.​

مجلس النواب أحمد أبو حتة ياسمين فؤاد سامح شكري مؤتمر التغير المناخي cob27

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1989

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

1846

متعافون اليوم

473449

إجمالي الإصابات

23857

إجمالي الوفيات

403967

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. باللون الوردي وتتقدم على القاهرة.. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق الآن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا