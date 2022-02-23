استعدادًا لـ"cob27".. مقترح برلماني بعقد جلسة استماع لوزيرَي الخارجية والبيئة

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب أحمد أبو حتة، عضو مجلس النواب، عقد جلسة عامة للاستماع إلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ لعرض الاستعدادات الكاملة لعقد مؤتمر التغير المناخي العالمي في مصر.

وأشار النائب، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في الحصول على رئاسة مؤتمر تغير المناخ العالمي، قائلًا: وتوج ذلك الجهد بإعلان استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ النسخة ٢٧، المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المؤتمر يؤكد ريادة مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأوضح "حتة"، أن هذا فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي؛ تسعى من خلاله لتوحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ.

وأكد النائب أن مجلس النواب ليس ببعيد عن المشاركة الفعالة لمساندة الحكومة لوضع استراتيجيتها؛ حتى ينجح المؤتمر، قائلًا: لذا يجب الاستماع إلى الوزراء؛ حتى يقف المجلس على استعداد مصر لعقد ذلك المؤتمر العالمي وأن يناقش الموضوع في اللجان النوعية؛ حتى يخرج المجلس بتوصيات تقدم للحكومة باعتباره عملاً وطنيًّا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن استضافة مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، له دلالة كبرى ويعكس مكانة مصر ودورها عالميًّا.

وقال حتة: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي في الطاقة النظيفة، وتستعرض مصر أبرز المشروعات القومية؛ خصوصًا البيئة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الشمسية؛ حيث توجد شبكات هي الأكبر عالميًّا مثل محطة أسوان للطاقة الشمسية، وهي من كبرى محطات العالم.​