الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المدونة المصرية لممارسات الرقابة للبحوث الاكلينيكية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء رقم 111 لسنه 2022 بشأن اعتماد المدونة المصرية للإجراءات التنظيمية لممارسات الرقابة الجيدة للبحوث الإكلينيكية.

وبحسب القرار تختص هيئة الدواء بالتفتيش على الجهات البحثية، وتهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بالقانون، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به بما لا يخالف أى من أحكام هذا القانون– وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.

وتحصل هيئة الدواء المصرية على كافة الرسوم المقررة نظير نشاطاتها بمراعاة الحدود القصوى بجداول الرسوم الواردة بالقانون والخاصة بـ(التسجيل الصيدلي، التسعير للمستحضرات الطيبية، الترخيص باستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية، الترخيص والتكليف، التفتيش، التحليل والمعايرة)، نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بما لا يجاوز الحد الأقصى لكل منها فى الجدول المشار إليه ويجوز لمجلس الإدارة مضاعفة تلك الحدود القصوى.

وجاء تفاصيل القرار على النحو التالي: