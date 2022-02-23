الليلة.. تربيع رجب الأخير يزين سماء مصر والوطن العربي

كتب- يوسف عفيفي:

يشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر رجب بعد منتصف الليل اليوم الأربعاء، بعد ذلك سيصل لحظة التربيع الأخير هذا الشهر عند الساعة 01:32 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة، 12.32 بتوقيت مصر، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون بالقرب من نجم قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب، يبعد حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمر وهو نجم أحمر ضخم عملاق، بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60% المسافة إلى كوكب المشتري.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضاً بأن القمر يتحرك سريعاً عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شعبان 1443.