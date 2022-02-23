الرئيس يتفقد الكلية الحربية فجرًا

كتب - محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في مقر الكلية الحربية.

جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.