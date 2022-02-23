الرئيس يتفقد الكلية الحربية فجرًا
08:07 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
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إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان
إعلان