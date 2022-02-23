كورونا في 24 ساعة| 1989 حالة جديدة وانخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات

08:18 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| 1989 حالة جديدة وانخفاض نسب الإشغال بالمستشفيات

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