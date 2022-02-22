أول تعليق من مصلحة الري على عكارة نهر النيل

02:57 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

تصوير- علاء أحمد:

قال السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، إن عكارة نهر النيل التي ظهرت اليوم، جاءت نتيجة هطول الأمطار علي محافظتي بني سويف والمنيا يوم السبت الماضي.

أضاف شلبي، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة حملت معها الطمي والتي تستوعبها مخرات السيول التي تم إنشائها لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأن هذه المخرات تصب في نهر النيل في النهاية.

وأوضح أن تلك العكارة ستختفي خلال يومين وسيعود النيل إلى لونه الطبيعي، ووجه رسالة للمواطنين قائلا: "اطمنوا مفيش أي مشكلة من اللون البني".

عكارة نهر النيل مصلحة الري الأمطار بني سويف المنيا

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