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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الثلاثاء 22 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 22 فبراير، الموافق 21 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:08 صباحًا

أذان الظهر 12:14صباحاً

أذان العصر 3:25 مساءً

أذان المغرب 5:51 مساءً

أذان العشاء 7:10 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:49 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:17 مساءً

أذان المغرب 5:44 مساءً

أذان العشاء 7:01مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:47 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:20 مساءً

موعد أذان المغرب 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء 7:00 مساءً

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مواقيت الصلاة محافظات مصر موعد الاذان

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