أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC فيروس كورونا

"تعليم النواب" توصي بشكيل لجنة فرعية لدراسة مشكلات المدارس والمعاهد القومية

08:19 م الإثنين 21 فبراير 2022
"تعليم النواب" توصي بشكيل لجنة فرعية لدراسة مشكلات المدارس والمعاهد القومية

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة التعليم لدراسة المشكلات التي تعاني منها المعاهد والمدارس القومية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشان المعاهد والمدارس القومية.

وطالب محمد عبدالهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد والمدارس القومية، أعضاء لجنة التعليم بضرورة تعديل القانون الخاص بالمعاهد القومية، حيث إنه لا يتواكب مع التطورات والأوضاع الحالية وتابع قائلًا: "لا أستطيع ان ارفع المصروفات لكي أحسن الرواتب إلا بموافقة مجلس لإدارة لكل مدرسة قومية، حيث لها جمعية خاصة بها".

فيما قال أحمد إبراهيم مسئول الشئون القانونية بمجلس إدارة المعاهد القومية، إن مجلس الإدارة الحالي قام بتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 حيث لأول مرة، وتم عقد أخر اجتماع منذ شهر ورفع تقرير بذلك للوزارة قائلًا: "المدارس القومي بها تعليم إي جي والدبلومة الأمريكية بـ20 ألف جنيه فقط ولا يمكن زيادتها، في حين يتم صرف رواتب قريبة للعاملين بتلك المدارس ما يقارب المدارس الرسمية، ونعمل الآن على تعديلات لتقيمها للجنة لتكون في مصلحة الطالب والمعلم وولي الأمر".

وطالب الدكتور منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، من الدكتور وليد ماهر مسئول الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم بتقرير عن عمل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 والمتعلقة بالمعاهد القومية وما أنجزته.

وكان أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب انتقدوا المعاهد والمدارس القومية معتبرين أنها خارج سيطرة الوزارة

مجلس النواب المدارس المعاهد القومية اجتماع لجنة التعليم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2009

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

2121

متعافون اليوم

469457

إجمالي الإصابات

23752

إجمالي الوفيات

400882

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. تأكيدًا لمصراوي.. سلامة الغذاء تقرر سحب أحد أنواع لبن الأطفال من الأسواق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا