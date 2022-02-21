"تعليم النواب" توصي بشكيل لجنة فرعية لدراسة مشكلات المدارس والمعاهد القومية

كتب- نشأت علي:

أوصّت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم بتشكيل لجنة مصغرة من لجنة التعليم لدراسة المشكلات التي تعاني منها المعاهد والمدارس القومية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور بشان المعاهد والمدارس القومية.

وطالب محمد عبدالهادي رئيس مجلس إدارة المعاهد والمدارس القومية، أعضاء لجنة التعليم بضرورة تعديل القانون الخاص بالمعاهد القومية، حيث إنه لا يتواكب مع التطورات والأوضاع الحالية وتابع قائلًا: "لا أستطيع ان ارفع المصروفات لكي أحسن الرواتب إلا بموافقة مجلس لإدارة لكل مدرسة قومية، حيث لها جمعية خاصة بها".

فيما قال أحمد إبراهيم مسئول الشئون القانونية بمجلس إدارة المعاهد القومية، إن مجلس الإدارة الحالي قام بتفعيل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 حيث لأول مرة، وتم عقد أخر اجتماع منذ شهر ورفع تقرير بذلك للوزارة قائلًا: "المدارس القومي بها تعليم إي جي والدبلومة الأمريكية بـ20 ألف جنيه فقط ولا يمكن زيادتها، في حين يتم صرف رواتب قريبة للعاملين بتلك المدارس ما يقارب المدارس الرسمية، ونعمل الآن على تعديلات لتقيمها للجنة لتكون في مصلحة الطالب والمعلم وولي الأمر".

وطالب الدكتور منى عبدالعاطي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، من الدكتور وليد ماهر مسئول الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم بتقرير عن عمل اللجنة التي تم تشكيلها في 2020 والمتعلقة بالمعاهد القومية وما أنجزته.

وكان أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب انتقدوا المعاهد والمدارس القومية معتبرين أنها خارج سيطرة الوزارة