ثابت بنص القرآن.. كريمة: مُنكر معراج الرسول "مرتد"

05:36 م الأحد 20 فبراير 2022
ثابت بنص القرآن.. كريمة: مُنكر معراج الرسول "مرتد"

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت بالقرآن الكريم في قوله تعالى(ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهيدى عندها جنة المأوى".

وأوضح في تصريحات له، الأحد، أن سدرة المنتهي في السماء السابعة والرائي هو الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن، أن منكر المعراج مرتد، و قول البعض أنه فاسق بسبب الاستدلال بالحديث خبر أحاد.

يأتي ذلك بعد حديث الكاتب إبراهيم عيسى، عن حادثة الإسراء والمعراج، خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس، والتي قال عنها أنها وهمية.

أحمد كريمة الإسراء والمعراج ابراهيم عيسى

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