رئيس جامعة الأزهر يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع بدء الفصل الدراسي الثاني

كتب- محمود مصطفى:

شدد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع بدء وانتظام الفصل الدراسي الثاني في كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بالجامعة.

وقال المحرصاوي - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن إدارة الأزمات بالجامعة تتابع بدء الفصل الدراسي الثاني من خلال نواب رئيس الجامعة كل في موقعه، مشيرا إلى أن جميع الكليات أعلنت جداول المحاضرات الدراسية النظرية والعملية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استقبلت الطلاب والطالبات بداية من الخميس الماضي تيسيرا عليهم، لافتا إلى أن هناك لجان متابعة دائمة ومستمرة تتابع انتظام العملية التعليمية، في مختلف الكليات بجانب المتابعة لسير العمل داخل المدن الجامعية.​