"الأوقاف": الجمعة القادمة.. افتتاح 23 مسجدًا في 9 محافظات

القاهرة- أ ش أ:

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا، الجمعة، المقبلة في 9 محافظات؛ منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2021 حتى تاريخه 605 مساجد؛ منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و90 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأشارت إلى أن مديريات الأوقاف بالمحافظات التي سيتم افتتاح المساجد بها هي: مديرية أوقاف أسوان، والأقصر، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، وأسيوط، والقاهرة