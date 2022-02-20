لقاءات مكثفة لوزير الزراعة في دبي خلال مشاركته في "إكسبو 2020" -صور

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عدة لقاءات ثنائية مع بعض المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأمين عام جائزة خليفة الدولية للتمور.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي إكسبو 2020 الذي تستضيفه مدينة دبي في دورته الحالية.

وعقد وزير الزراعة اجتماعًا مع محمد سعيد النعيمي المدير التنفيذي لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبحث معه آفاق التعاون في مجال سلامة الأغذية والحجر الزراعي والصحة النباتية؛ حيث تم تحديد نقاط للتواصل المستمر من أجل انسياب حركة التبادل التجاري الزراعي بين البلدين الشقيقين وإزالة أي معوقات أمام الصادرات الزراعية المصرية لدولة الإمارات.

وأكد القصير خلال اللقاء أن صادرات مصر الزراعية حاليًّا تتمتع بسمعة جيدة في كل الأسواق العالمية، وعليها طلب متزايد من معظم الدول؛ نظرًا لجودتها العالية.

والتقى القصير، أيمن الجيار الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار، والتي تعمل في مجال إنتاج أجهزة لترشيد مياه الري بنسبة 40%، وتم الاتفاق على التعاون في هذا المجال؛ خصوصًا أن مصر حاليًّا تقوم بتنفيذ مشروع قومي كبير لتحديث أساليب الري، ‏والتحول من نظم الري القديمة إلى الحديثة.

والتقى القصير المستشارَ حامد الحامد رئيس مجموعة غراسيا ‏العاملة في مجال التخزين والتبريد، وتم الاتفاق على التعاون في إنشاء وحدات تبريد مختلفة الأحجام في مصر كمشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والخريجين للعمل في مجال السلع الغذائية المختلفة، ونقلها من مناطق إنتاجها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.

والتقى وزير الزراعة د.عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، وبحث معه النهوض بصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة؛ حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميًّا في إنتاج التمور.

والتقي القصير محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وبحث معه سبل دعم مشروعات الهيئة في مصر وتوسيع مجالات عملها.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يشارك حاليًّا في معرض إكسبو الذي تستضيفه دولة الامارات العربية المتحدة في دورته الحالية، وسوف يلقي محاضرة اليوم في جناح مصر بالمعرض يتناول فيها الفرص والتحديات في قطاع الزراعة ويستعرض جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما يستعرض النهضة الزراعية التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي.