رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على اتفاقية منحة للسكة الحديد

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 ألفا و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات.

جدير بالذكر أن تقرير لجنة النقل كشف أن منظومة السكك الحديدية تشهد اهتماما خاصا من قبل القيادة السياسية لتنفيذ عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع مكونات السكك الحديدية لتكون قادرة على تحمل مسؤولية نقل سككي يليق بالجمهورية الجديدة، وأن استكمال هذه العملية واستمرارها في تقديم أفضل خدمة يفرض معه إعداد كوادر قادرة على إدارة المنظومة بكافة جوانبها وفي ظل كون تلك المرحلة هي مرحلة بناء جديدة فإن تلك المرحلة تتطلب دراسات جادة ودقيقة من قبل متخصصين لتحقيق أفضل مواصفات فنية بأقل تكلفة مالية للمشتريات الجديدة سواء للجرارات أو العربات أو غيرها من مكونات المنظومة.

وقال تقرير اللجنة: ولما كانت مصر لا تمتلك الخبرات المناسبة لتحقيق أفضل مشتريات فنية ومالية فإن مثل هذه الاتفاقيات والمنح التي تمول تعاقدات مع استشاريين عالميين متخصصين في هذا المجال تفتح المجال أيضا لتدريب وإعداد كوادر مصرية قادرة على القيام بتلك العمليات مستقبلاً.

وأوضحت لجنة النقل بالبرلمان، أن تقديم مثل هذه المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة مصر الدولية المتميزة مع المؤسسات التمويلية العالمية وهذا ما كان يتحقق إلا من خلال ثقة المؤسسات الدولة العالمية في توجه القيادة السياسية نحو إعادة بناء الجمهورية الجديدة لمصر.​