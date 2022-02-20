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قرار سياحي بإخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية بأسوان لقانون حماية الآثار

11:11 ص الأحد 20 فبراير 2022
قرار سياحي بإخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية بأسوان لقانون حماية الآثار

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، رقم 326 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: إخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية البالغ مساحتها (15.4س 14ق 109ف) والكائنة بقرية بنبان قبلي- كوم امبو بمحافظة أسوان والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

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