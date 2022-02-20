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شملت شقق جنة.. مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

11:13 ص الأحد 20 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات.

وبحسب بيان، خلال الجولة، تابع مسئولو الإسكان سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، والتي من بينها مشروع سكن مصر ومشروع وجنة، ومشروع الإسكان الساحلي بالمدينة.

كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال المرافق المنفذة بالمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ الفيلات المتصلة وشبه المتصلة، وكذا الفيلات المنفصلة، وتم التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة أثناء التنفيذ.

وشملت الجولة تفقد سير الأعمال بمحطة تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها لتغذية المدينة بمياه الشرب، وتأتي الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات القومية الكبرى التي تتولى الوزارة تنفيذها.

مدينة المنصورة الجديدة شقق جنة هيئة المجتمعات العمرانية تطوير المدن

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