قائد طائرة لندن: القرار الصحيح نتاج ساعات طويلة من التدريب.. "أنا والطاقم كنا مذاكرين"

كتب- محمد عبيد:

قال الكابتن طيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران، طراز بوينج 787 الدريملاينرز، الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة بسبب العاصفة "يونيس" إن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافي هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

وأضاف مراد، في تصريحات للصحفيين، مساء اليوم السبت، أنه اتخذ قرار الهبوط بالطائرة، عقب التواصل مع مراقبي الحركة الجوية في مطار هيثرو في لندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق، موضحًا أنه طبق القواعد والمعايير الدولية المنصوص عليها.

وأضاف مراد: "بفضل الله أخذنا القرار الصحيح كنا مذاكرين، وتم مراعاة سلامة جميع ركاب الرحلة وطاقم الضيافة وجميع أفراد الركب الطائر"، وأشار إلى أنه فخور بعمله في شركة مصر للطيران، وهي شركة رائدة ذات تاريخ عريق وحافل بالإنجازات والبطولات وبها أحدث الطرازات من الطائرات، ويتم تدريب الطيارين بها على أعلى مستوى.

وتابع مراد: "نبذل قصارى جهدنا خلال أوقات التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ لمنع الطائرة من الانزلاق المائي، أو الاضطرار للهبوط الاضطراري، ونتدرب طول الوقت على التعامل مع حالات الطوارئ، للحفاظ على هدوء طاقم الكابينة وركاب الرحلة"، وأضاف: "طياري القوات الجوية يتمتعون بالكفاءة نفسها في قيادة الطائرات، ويشرفنا أن مصر للطيران تمتلك أحدث الطيارات على مستوى العالم، وطياراتنا تضاهي أي شركة عالمية وعندنا كفاءة عالية جدًا".

وقال مراد: "كنا نتوقع كفريق عمل الأجواء في مطار هيثرو بلندن، قبل الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، وكنت مهيأ تمامًا، أنا وزملائي بكابينة الطائرة، للتعامل مع هذا الموقف الذي نمر به كثيرًا، ونجتازه بفضل الله أولًا، وبفضل التدريب المستمر، والخبرة الطويلة في هذا المجال، ومن ثم فإن اجتياز هذا الموقف الصعب، هو نتاج ساعات طويلة من التدريب واجتياز الاختبارات، وخبرة سنوات طويلة من العمل والتحليق حول العالم".