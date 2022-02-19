الأرصاد تعلن موعد استقرار الجو.. وانحصار فرص الأمطار في هذه المنطقة

كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد الأحد؛ سيسود تحسن كامل في الأحوال الجوية علي كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر وتكون خفيفة على شمال سيناء؛ كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وهو أول معالم الاستقرار الجوي.

يأتي ذلك بعد أن شهدت العديد من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء حتى العاصمة القاهرة أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الغزارة وتساقط لحبات البرد خلال اليومين الماضيين إثر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية؛ كما نشطت الرياح وثارت الرمال حيث انخفضت الرؤية الأفقية على أسوان إلى 100 متر أمس؛ أما عن اليوم وصلت العواصف الرملية إلى العين السخنة وبني سويف والعديد من المحافظات الأخرى.

أما عن درجات الحرارة فسادت أجواء شديدة البرودة حيث سجلت محطات الرصد الجوي التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية على القاهرة 15 درجة والاسكندرية 18 درجة و الغردقه 21 درجة و كاترين 11 درجة.