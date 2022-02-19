​رابطة الطيارين تشيد بالكابتن وليد مراد: الطيار المصري هو الأكفأ على مستوى العالم

كتب- محمد عبيد:

أشادت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية برئيسها السابق كابتن طيار وليد مراد، قائد طراز البوينج 787 الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة.

وأكدت الرابطة في بيان لها، اليوم السبت، أن تصرف الكابتن وليد مراد يدعو إلى الفخر بطياري مصر للطيران، وقدرتهم على أخذ القرار السليم في أصعب الظروف.

وقال كابتن طيار خالد رفعت رئيس الرابطة، إن جميع طياري مصر للطيران على أعلى مستوى من المهارات الفنية والعلمية، حيث يتلقون تدريبات مستمرة ومكثفة للارتقاء بأعلى مستويات السلامة المهنية.

وأوضح أن كابتن وليد مراد صاحب خبرة كبيرة ومتميزة وكان رئيسًا للرابطة، وهو نموذج متميز يؤكد خبرة وكفاءة الطيار المصري، ولديه رصيد كبير من ساعات العمل التي تجعله متميزًا عن باقي طياري دول العالم.

وقال رئيس الرابطة إن قائد الطائرة هو صاحب القرار الوحيد في هبوط الطائرة من عدمه، ويتحمل مسؤولية سلامة الطائرة والحفاظ على أرواح الركاب، وبالتالي لابد أن يكون قرارة حكيم إلى أبعد الحدود وهذا ما فعله الطيار وليد مراد.

وكان كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج 787 قد تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو بلندن، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران ببينما تضرب البلاد العاصفة "يونيس" بالمملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن رافقتها رياح شديدة، والتي تسببت في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.