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​الحجر الزراعي يستقبل وفدَي الأردن وعٌمان لبحث تصدير الفاكهة

10:09 م السبت 19 فبراير 2022
​الحجر الزراعي يستقبل وفدَي الأردن وعٌمان لبحث تصدير الفاكهة

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن وزارة الزراعة استقبلت منذ ٤ أيام وفد فني من دولة الأردن الشقيقة على أن يغادر اليوم، ويأتي آخر بعد غدٍ.

وأضاف العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الوفد بحث وضع محطات التصدير، مشيراً إلى أن الوفد لمس استعدادات مميزة من قِبل الدولة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن الأردن من كبرى الدول التي تستورد المانجا والجوافة، لافتاً إلى أنه استقبل وفدًا من عمان أيضًا للتأكد من المنظومة.

وأشار العطار إلى تقديم شرح تفصيلي للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة، والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصرى، وعرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكل دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم التي تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغذاء.

أحمد العطار ?الحجر الزراعي الأردن الفاكهة

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