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أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وخريطة الظواهر الجوية

10:53 ص السبت 19 فبراير 2022
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كتب-محمد عبدالناصر:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى صباح اليوم السبت سقوط أمطار تتراوح في شدتها من خفيفة إلى متوسطة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

الطقس الظواهر الجوية أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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