تحرك عاجل من "الإعلاميين" بشأن تكذيب إبراهيم عيسى لـ "معراج الرسول"

كتب- مينا غالي:

قالت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين، لمصراوي، إن المرصد الإعلامي للنقابة يعكف حاليًا على تفريغ التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه حلقة برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أمس الجمعة، والتي وصف فيها واقعة معراج الرسول بأنها "قصة وهمية".

ومن المقرر أن يتم تفريغ محتوى الحلقة، التي تحدث فيها إبراهيم عيسى عن "المعراج"، على أن يتخذ مجلس النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قراره بشأنها بعد ذلك.

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، قائلاً: هيعلّمك إيه الشيخ؟، الصلاة والصوم؟ يعني أنت مش عارف الصلاة أو الصوم؟، صلي وصوم، هيعلمك إيه الشيخ؟ الزكاة؟ طب أنت مش بتزكي، هيعلمك تحج إزاي؟، هناك فيه مطوف يعلمك تحج إزاي، هيعلمك إيه الشيخ؟، السلفيين عايزينكم كده متتبعين عورات وقيّمين على الناس ومفتشي قلوب وجلادين غلاظ النفوس".

وأضاف عيسى، خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، متابعا: بيقول لك نُص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك إن عمر اتقتل بعدها؟، يبقي عدل فأمن فنام إزاي؟، عرفت إن الراجل اللي قال الكلمتين دول لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر، إذن القصص كلها أنصاص مش حقيقية.

وتابع أن واقعة الإسراء والمعراج لا يوجد فيها معراج، قائلاً: "طب إيه رأيك إن مفيش معراج، هتصدق إن مفيش؟، وكل قصة إنه طلع السما وشاف الناس اللي في السما وشاف الناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة، دي كتب السيرة والتاريخ والحديث هي اللي بتقول، لكن هو مصدّرلك الكتب والقصص اللي بتقول حصلت".