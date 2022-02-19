طقس ظاهرة الأخدود.. سحب رعدية ممطرة تتقدم إلى القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار بعد قليل

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه مع استمرار متابعة حركة المنخفض الجوي وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط - بورسعيد).

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، فمن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد .

يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق.​

يذكر ان مصر تتعرض منذ مساء أمس الجمعة إلى ظاهرة تسمى بظاهرة الأخدود والتي تستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل، ويصاحبها حالة من التقلبات الجوية وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة.