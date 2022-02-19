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​تبدأ بمحضر حتى نزع الملكية.. تعرف على عقوبة المعتدين على الأرض الزراعية

08:30 ص السبت 19 فبراير 2022
​تبدأ بمحضر حتى نزع الملكية.. تعرف على عقوبة المعتدين على الأرض الزراعية

الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزر

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كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تطبيق العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية تنقسم إلى مرحلتين، تكون الأولى منع التعدي في المهد وتحرير محضر للمخالف فور نزول المعدات أو تبوير الأرض، مشيرًا إلى تشكيل لجنة تسمى "لجنة المنع" مكونة من المهندس الزراعي التابع لحماية الأراضي ورئيس الوحدة المحلية والعمدة، إذا كان التعدي يحدث في زمام قرية.

وأضاف الشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية هي تشكيل لجنة من الزراعة والتموين والاستعانة بالمحضر التي حررته الزراعة وتم اتخاذ قرار من قبل النيابة لحذف المتعدي من بطاقة التموين، لافتًا إلى أن الأراضي التي تم تبويرها ويصر المتعدي على عدم إعادة مرة أخرى سيتم نزعها لتؤول ملكيتها للمحافظة.

وتابع: "الآن يتم تطبيق المرحلة الأولى وفقًا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمرور الدائم وتحرير محاضر للمخالفين وحصر المساحات وإعداد قوائم بالمخالفين، لحين صدور قرار رسمي بالنزع والحذف من التموين".

وأشار رئيس القطاع إلى أهمية توحيد البيان وتحويل المهندس الزراعي ورئيس الوحدة المحلية أوالعمدة للنيابة، حال إصدار بيانات غير دقيقة، مضيفًا: "إجمالي المساحات المخالفة تبلغ 90 ألف فدان يتم حاليًا استرداد 40 ألف فدان منها".

عباس الشناوي التعديات على الأراضي الزراعية قطاع الخدمات الزراعية وزارة الزراعة

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