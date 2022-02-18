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​قطع المياه عن 14 منطقة كبرى في القاهرة 12 ساعة غدًا السبت

10:30 ص الجمعة 18 فبراير 2022
​قطع المياه عن 14 منطقة كبرى في القاهرة 12 ساعة غدًا السبت

قطع المياه

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق: "المطرية، عين شمس الشرقية، عين شمس الغربية، الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة، الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، ميدان تريمف، الهايكستب، شارع البترول، فريد سميكة ومتفرعاته".

وأضافت الشركة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن انقطاع المياه يبدأ غدًا السبت، الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء نفس اليوم، أي لمدة 12 ساعة، موضحة أن سبب قطع المياه هو أعمال تغيير محابس محطة مياه مسطرد.

وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، يتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن "125"، من التليفون الأرضي.

?قطع المياه شركة مياه الشرب مياه الشرب

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