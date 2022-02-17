بسام راضي: الرئيس السيسي يصل إلى مقر متحف الفن التشكيلي ببروكسل

(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر متحف الفن التشكيلي لحضور حفل استقبال والعشاء الرسمي على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة الأفريقية الأوروربية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.