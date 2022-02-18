الثلاثاء.. افتتاح معرض "اتجاهات الروح" للفنان صلاح حماد بقاعة أفق

(مصراوي):

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "اتجاهات الروح" للفنان الكبير صلاح حماد وذلك يوم الثلاثاء القادم 22 فبراير في تمام السابعة مساءً بقاعة أفق، ساحة متحف محمد محمود خليل وحرمه.

ويُقدم الفنان في عرض مرتقب يجمع بين النحت والتصوير واسكتشات التحضير نحو ٤٥ تمثال و٢٥ لوحة أكريليك على توال و٨٥ اسكتش مختلفة.

وقال الفنان خالد سرور: "للفنان صلاح حماد تجربة طويلة في مجال النحت بدأت منتصف الثمانينيات وحتى الآن مر خلالها بمراحل عديدة وصولاً إلى المرحلة القائمة حالياً ذات الحس التجريدي الهندسي الجانح للأختزال وتقديم الجوهر على الشكل التعبيري، واستطاع عبر مسيرته أن يُوجد لفنه سماته الخاصة التي يُعرف بها.

وأضاف: يتمتع الفنان صلاح حماد بشخصية تواقة للتجديد والتهرب من الأسلبة بتكسير القيم الجمالية والتحرر من قوالبها المعتادة في فن النحت لكن خبراته العريضة الشغوفة بالتجريب مكنته من الإمساك بخيط دقيق ليكون عنواناً لا تُخطئه العين الخبيرة لتستدل عليه".

وأكمل: "في أعماله الحديثة لم يتوقف صلاح حماد عند حدود التكوين العام للعمل الفني بل اتجه إلى استخدام اللون وهو ما انعكس بمزيدٍ من التفاعل بين المُتلقي وأعماله، فاختياراته اللونية موفقة وتأتي وفق معالجة فنية عالية لا سيما وأن أسلوبه المرتكن إلى روح النحت وعلاقاته بالفراغ المحيط زاد من مساحة الدور الذي يقوم به اللون لتتناغم القوة مع الرشاقة، والرهافة مع حدة الشكل الهندسي، تتماهى أعمال "حماد" بالتجريب بحثاً عن رؤى تشكيلية جديدة لا سيما في مفهوم الخامة وتأثيرها على مجمل الحالة الإبداعية للعمل النحتي.

وتابع: هذا الشغف بالبحث عن المغاير يدفعه إلى استنباط طاقة الروح وتعميمها على شكل العمل النحتي لديه وهو ما يتطلب الوعي الشديد بمنطق النحت ومعاييره الاكاديمية والإبداعية.

وواصل: هذا النهج أكسب منحوتات "حماد" طلاقة تشكيلية تعكسها كافة جوانبها الجمالية والحلول المختلفة في تطويع الخامة لمعين أفكاره وخياله الفني."

وتنتشر أعمال الفنان الكبير في الكثير من الحدائق والميادين في العديد من دول العالم منها: الولايات المتحدة، كوريا، الصين، اليونان، إيطاليا، السويد، ألمانيا، الإمارات، تونس، ومصر من خلال مشاركاته فى الفعاليات الدولية والمعارض الجماعية وإقامة المعارض الفردية.

يستمر المعرض حتى 15 مارس2022 بقاعة أفق – متحف محمد محمود خليل وحرمه.