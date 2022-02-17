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السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا على هامش القمة الأوروبية الأفريقية

07:58 م الخميس 17 فبراير 2022
السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا على هامش القمة الأوروبية الأفريقية

السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا

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كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء اسبانيا، وذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

السيسي رئيس وزراء إسبانيا إسبانيا لقمة الأوروبية الأفريقية بيدرو سانشيز بروكسل العاصمة البلجيكية

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