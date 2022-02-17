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وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة في العاصمة الإدارية

07:37 م الخميس 17 فبراير 2022
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كتب- نشأت علي:

توجّه اليوم المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وبصحبته قيادات الوزارة إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية.

حيث قام بتفقد مبني الوزارة بعد الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية، واستلام المسئولين بالوزارة للمبني والأثاث وكافة التجهيزات التي شارفت على الانتهاء.

وعقب تفقده والقيادات المرافقة للمبنى بالكامل، اجتمع الوزير بقيادات الوزارة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر، واستهل كلمته بتهنئة العاملين بالوزارة على تسلم المبني الجديد، مقررًا أن الحلم بات حقيقة وواقع ملموس، وأن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر شارفت على الانتهاء، بعد أن كانت حلم بعيد المنال، لكن الحلم تحقق، تحقق بحكمة ووعي القيادة السياسية المصرية، وبعرق سواعد رجال القوات المسلحة المصرية، وبتوجيهات رشيدة لرئاسة الوزراء، والتزام غير مسبوق لكافة الوزارات والجهات الحكومية المصرية.

المجالس النيابية العاصمة الإدارية المستشار علاء الدين فؤاد

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