3 أيام ممطرة.. الأرصاد: انخفاض حرارة ورياح ورمال.. وهذه خريطة سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 18 فبراير 2022 إلى الأربعاء 23 فبراير 2022.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من مساء الجمعة 18 فبراير إلى صباح الأحد 20 فبراير حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:

الجمعة 18 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، بنسبة حدوث (40 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث ( 30 : 40 % تقريبا).

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

السبت 19 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 60 % تقريبا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( من 50 : 60 % تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 20 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث (40 تقريبا).

- أمطار خفيف على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد علي فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 30 : 40 % تقريبا).

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اعتبارا من الإثنين 21 فبراير 2022 استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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